Den amerikanske præsident er rystet over lørdagens blodsudgydelser i Myanmar, hvor over 100 civile blev dræbt.

USA's præsident, Joe Biden, er oprørt over den vold, som Myanmars sikkerhedsstyrker anvender over for landets egen befolkning i kølvandet på militærets magtovertagelse 1. februar, som h...