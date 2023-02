Generelt Jim Snabe: Pas på med at grave jer ned i kriserne

Pak pessimismen væk og luk for snakken om recession. Udnyt i stedet krisen til at accelerere de grønne løsninger. Det er her, væksten er, lyder budskabet fra bestyrelsesformand Jim Hagemann Snabe. Han var som medlem af bestyrelsen for World Economic Forum med til at arrangere årets topmøde i Davos

Det lykkedes i løbet af det ugelange topmøde i Davos at vende stemningen fra temmelig pessimistisk til fornyet optimisme, mener Jim Hagemann Snabe. Han var med til at arrangere topmødet. Arkivfoto: Sven Hoppe/Reuters/Ritzau Scanpix