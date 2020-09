"Jeg tror, jeg altid gerne har villet tjene penge"

Som ung designer stræbte Helle Mardahl efter at være først med det nye til den rigtige klike. I dag er hendes mål at se så mange somre som muligt, omgive sig med søde folk og for en gangs skyld tjene rigtige penge

