Han brugte sine erfaringer som departementschef for at lede virksomheden gennem krisen: “Jeg har gjort det til en leveregel at sove på store beslutninger”

Jakob Jensen stoppede som departementschef og forlod Slotsholmen efter knap 20 år for at stå i spidsen for DBU. Han har taget hjertet med, for som leder har han et ansvar for andre, som han ikke må eller kan tage for givet

