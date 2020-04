Eksklusivt for kunder

Angst, ensomhed og et kokainmisbrug var hverdagen for sangeren Hugo Helmig i det seneste år. I dag har han udgivet et album, hvor han fortæller om kampen ud af stoffernes greb

Hugo Helmig sidder i familiens sommerhus på Mols og kaster terningerne i brætspillet Settler. Det er den 27. marts, hans nye album “LULU Vol. 1” er netop blevet udgivet, og det er derfor, den 21-år...