”Jeg er stået op kl. 5 om morgenen og kørt ud til fabrikken, hvor jeg har siddet alene på kontoret. Jeg kørte derud, fordi jeg skulle holde nerven og lakridspumpen i gang. Hvis vi slukkede for den, så var virksomheden tom for livsenergi”

Podcast: Er man gået rigtigt til opgaven, er coronakrisen en oplagt mulighed for at sætte strøm til sin iværksættervirksomhed. Det mener Johan Bülow, der trods tabet af den største salgskanal går ud af 2020 med en vækst på 20 pct. Og det gælder ikke kun vækstvirksomheder, mener Børsens Gazellepanel.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For Johan Bülow blev coronakrisen ikke den krise, han først havde frygtet. For trods tabet af de største salgskanaler, fik han og virksomheden Lakrids by Bülow, hurtigt eksekveret en ny strategi fo...