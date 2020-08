”Jeg er lidt træt af at høre om danske lederes covid-19-erfaringer. For det lyder, som om covid-19 er ovre. Vi er altså stadig midt i det!"

Følger man danske ledere, er konklusionen på nedlukningen klar: Det gik over al forventning. Men det er for tidligt at gøre regnebrættet op, mener Marianne Dahl. Med sin position som Microsofts vice president for Vesteuropa peger hun på en vigtig læring: Innovationen kan forsvinde, når vi mister den uformelle sociale kontakt - og den regning har vi ikke betalt. Artiklen er skrevet som optakt til Niels Lundes interview med Marianne Dahl i Børsen Executive Club 20. august.

Generelt Eksklusivt for kunder