Ja, du må gerne tage på erhvervsrejse: Her er, hvad du skal overveje

Er det afgørende for din virksomheds overlevelse, at du tager på en erhvervsrejse, så rejs, lyder det fra Udenrigsministeriet. Men husk at omgå så få mennesker som muligt og bliv testet, hvis du har været i et “orange land”

Generelt Eksklusivt for kunder