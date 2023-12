“Iværksætterne står i skyggen af regeringens løfter”

Hvis jeg gang på gang i mere end tre år lover min kone, at jeg nok skal støvsuge. Men jeg alligevel på intet tidspunkt finder støvsugeren frem, tænder den og svinger den over husets gulve, så er det helt fair, når hun konkluderer, jeg ikke gider støvsuge.

Derfor er det også helt rimeligt at konkludere, at regeringens ellers tilsyneladende positive og ambitiøse plan om en iværksætterstrategi prioriteres på samme niveau som min støvsugning.

I lang tid har jeg bekymret mig over, om landets iværksættere og erhvervsliv i øvrigt er en reel prioritet for en socialdemokratisk ledet regering.

I 2019 kastede det en overskrift eller to af sig, da jeg kaldte udnævnelsen af Simon Kollerup som erhvervsminister “en flyvende fuckfinger til erhvervslivet”. Dengang sagde jeg: “Han er sikkert en dygtig mand. Men jeg synes, det er besynderligt, at man tager så vigtigt et ministerium og giver det til en mand, der ikke har nogen særlig tilknytning til det, han skal bestemme over.”

Det er selvfølgelig et helt folketingsvalg siden. Fakta er dog, at den store chef for bordenden er den samme, og alligevel er situationen deprimerende uforandret. Selv uden det store politiske kommentator-kørekort har jeg en snigende fornemmelse af, at en flertalsregering relativt let kunne sætte skub i sagerne.

En skattefælde

De sidste par år er antallet af iværksættere her til lands faldet drastisk. Det skyldes økonomisk usikkerhed. Heldigvis findes der en masse fantastiske og ukuelige iværksættere, som blæser højt og flot på ydre omstændigheder og kaster sig ud i livet som iværksætter. De mennesker fortjener et kip med flaget, særligt i en tid, hvor jeg godt kan forstå, hvis man klynger sig til sit sikre job, hvor fast løn, pension og frokostordning er en selvfølgelighed.

Det ærgrer mig, at man efter mere end tre år stadig ikke har fået arbejdshandskerne på. Tænk, hvor meget konstruktivt man kunne have skabt på den periode, hvis man havde sat sig sammen med mennesker, som rent faktisk ved noget om iværksætteri. Med vaskeægte iværksættere, som har mærket udfordringer på egen krop. Tænk, hvor meget nyttigt man kunne have gjort ved de rammevilkår, som er en væsentlig del af iværksætternes virkelighed hver eneste dag.

“ De skal trods alt bære en væsentlig del af økonomien bag fremtidens velfærdssamfund på deres skuldre

Det første sted, man bør slå ned, er på “Skatten fra helvede”, som den urimelige og molboagtige lagerbeskatning helt retfærdigt kaldes. Her risikerer folk med sunde virksomheder at gå konkurs, fordi de bliver beskattet af ikkerealiserede gevinster. Det er en skattefælde, som ikke gavner ét eneste menneske i kongeriget, og alt andet end en afskaffelse er dræbende for incitamentet til at børsnotere sin iværksættervirksomhed.

Børsnoteringer er nu engang et væsentligt værktøj, når man skal finde kapital og på væksteventyr. Og vi vil det jo så gerne: Væksteventyret. Det er sagt mange gange før og er lidt en kliché, men ikke desto mindre er det sandt: Iværksættere er de nye rockstjerner.

Lad os nu skabe de bedst mulige rammer for at give driftige mennesker lyst til at blive iværksættere og de bedst mulige vilkår for at vokse sig store og stærke. De skal trods alt bære en væsentlig del af økonomien bag fremtidens velfærdssamfund på deres skuldre.

F ra løfter til handling

Statens rolle bør være at sikre de bedst tænkelige vilkår og i videst muligt omfang fjerne stenene, der ligger i vejen. Og roses skal den, der roses bør. Regeringen er nemlig i gang med at fjerne én af de kampesten, mange iværksættere brager panden imod, når de søsætter en karriere som selvstændig erhvervsdrivende.

“Bare” to år skulle Christiansborg bruge, fra førnævnte Simon Kollerup lovede at komme med et lovforslag om virksomheders ret til en basal erhvervskonto, til regeringen var klar med et bud på ny lovgivning, der skulle sikre dette. Der er ikke ligefrem tale om en verdensrekord i hurtigt arbejde, men skildpaddefart er bedre end stilstand.

Med det lille champagnesprøjt kan vi så se frem mod det nye år, hvor erhvervsminister Morten Bødskov angiveligt kommer med regeringens iværksætterstrategi. Når den kommer, vil jeg fejre det med en ordentlig svingom med støvsugeren. Vi kan håbe, at regeringens nytårsforsæt er at transformere skildpadden om til en gepard. Men jeg frygter, at den flyvende fuckfinger kommer til at stritte lidt endnu.