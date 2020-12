En strid med Nilfisk er løst, og iværksætter Claus Clausen får opfyldt drømmen om at relancere Nimbus motorcykel C

Eksklusivt for kunder

I snart et årti har Claus Clausen kæmpet for retten til at relancere den klassiske danske Nimbus-motorcykel. En tidligere aftale gik i hårdknude, så han opgav projektet i 2016. Nu er striden løst, ...