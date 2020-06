Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Transfervinduets åbning i Italien rykkes to måneder frem, så det nu står til at åbne 1. september.

De italienske fodboldklubber vil få mulighed for at handle spillere fra 1. september til 5. oktober.Det oplyser det italienske fodboldforbund.Forbundet oplyser således, at transfervinduet - der opr...