For anden nat i træk beskyder Israel mål i Gazastriben. Ifølge Israel er underjordiske raketfaciliteter ramt.

Israelske kampfly har natten til søndag beskudt flere mål i Gazastriben.Det oplyser det israelske militær ifølge nyhedsbureauet dpa.Hæren melder, at angrebet var et modsvar på et raketangreb fra Ga...