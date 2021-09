Onsdag var marokkanerne ved stemmeurnerne, og de foreløbige resultater peger på sejr til liberale partier.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det islamiske Retfærdigheds- og Udviklingsparti (PJD) i Marokko står til at have lidt et knusende nederlag til de liberale partier ved onsdagens parlamentsvalg. Det viser de ...