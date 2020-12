Den iranske journalist Ruhollah Zam er lørdag blevet henrettet i Iran. Han blev dømt til døden i juni.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Iran har lørdag henrettet den systemkritiske journalist Ruhollah Zam, der blev dømt til døden i sommer for at have opfordret til protester mod det iranske præstestyre. Det sk...