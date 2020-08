Forhandlinger om den næste fase af genåbningen fortsætter de kommende dage, siger Peter Skaarup.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Folketingets partier har onsdag forhandlet i timevis om at nå frem til en aftale for næste fase af genåbningen, den såkaldte fase 4. Men sent onsdag aften, oplyser DF's grupp...