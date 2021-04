Lempede restriktioner og coronavarianter menes at være nogle af årsagerne til rekordhøje smittetal i Indien.

For første gang under coronapandemien registrerede Indien mandag mere end 100.000 smittetilfælde på et enkelt døgn. Det viser tal fra landets sundhedsministerium. ...