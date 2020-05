Eksklusivt for kunder

Indiens regering opdeler landet i zoner. Alle storbyer er i røde zoner, hvor genåbning har længere udsigter.

Indien forlænger nedlukningen af landet med yderligere to uger for at bremse spredningen af coronavirus.Det meddeler det indiske indenrigsministerium fredag.Tiltaget skulle være udløbet på mandag. ...