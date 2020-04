Eksklusivt for kunder

Sundhedsstyrelsen præciserer tirsdag sin vejledning om, hvor sikre svar læger kan forvente af coronatest.

Selv om man er smittet med coronavirus, er det ikke 100 procent sikkert, at det vil kunne spores i en test.Mindst fem til ti procent af de smittede vil i en test kunne få et forkert svar om, at de ...