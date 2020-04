Eksklusivt for kunder

Økonomisk ønsker vi at komme ud af denne krise så hurtigt som muligt, siger Østrigs kansler, Sebastian Kurz.

Østrig løsner som et af de første lande i Europa de restriktioner, som er indført for at begrænse virusudbruddet. Tusindvis af butikker i Østrig genåbner således tirsdag. ...