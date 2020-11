Der kommer en dag, hvor livets skjorte bliver for kort

Nyhedsværten Thomas Buch-Andersen vågnede op midt i 40’erne og besluttede sig for at få meget mere ud af sit liv. Ved at vende sig mod sin krop, sit indre, naturen og andre mænd, føler han sig som en bedre far og ægtemand

