Den anholdte Roman Protasevitj ses tilstå på video. Hans forældre frygter, at han bliver udsat for tortur.

