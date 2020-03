Eksklusivt for kunder

Sydamerikansk chardonnay kan være dvask og gumpetung, men det er ikke tilfældet med de her anbefalede vine fra Uco Valley

Der var omkring 30 grader i Mendoza, da jeg besøgte den argentinske vinhovedstad for nyligt. Det var rart i et par dage, men gjorde det svært at drikke de store tunge malbec-rødvine, som jeg ellers...