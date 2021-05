Selv om frimærkesalget er faldende, venter PostNord at producere og sælge 18 millioner eksemplarer i år.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

For første gang i dansk frimærkehistorie får fem nulevende, ikke-royale danskere plads på et frimærke. Det er PostNord, der lørdag har løftet sløret for fem helt almindelige ...