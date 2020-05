Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det bekymrer økonom, at flere virksomheder stadig mangler at få kompensation for faste udgifter som husleje.

Siden 8. april har det været muligt for virksomheder at søge kompensation for faste udgifter som eksempelvis husleje. Indtil videre er det omkring hver tredje af de virksomhe...