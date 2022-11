Generelt Hver ottende ung får upassende spørgsmål til jobsamtalen

Djøf mener, at lovgivningen skal skærpes og præciseres, så det står “fuldstændig klart” for arbejdsgivere, at familieplaner ikke må indgå i en jobsamtale. Dansk Industri ser ikke et behov for en stramning

Anne Bach Waagstein, formand for de privatansatte i Djøf.