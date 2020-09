Det ser ud til, at udbetalingen af indefrosne feriepenge får den ønskede effekt på økonomien, siger professor.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Når det i starten af oktober bliver muligt at få fat i de indefrosne feriepenge, vil 55 procent af danskerne have dem udbetalt.Men samtidig er hver femte stadig i tvivl om, hvorvidt de vil have pen...