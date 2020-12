For første gang kan et veto fra Trump potentielt blive underkendt. Endelig beslutning ligger hos Senatet.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Repræsentanternes Hus stemmer for at underkende et veto, som præsident Donald Trump kort før jul nedlagde mod USA's forsvarsbudget. I en afstemning mandag lokal tid stemmer i...