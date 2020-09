Ottende generation af VW Golf GTI sætter ikke et ben forkert. Den er effektiv og letkørt, men også et udramatisk bekendtskab

For 45 år siden opfandt VW GTI'en, som er en hurtig og sjov udgave af en almindelig hatchback. Vi er inviteret til Wolfsburg for at prøve den nye, ottende generation, og det er ikke et ideelt sted ...