- En afroamerikansk mand truer mig på livet, siger en kvinde i en video, der er gået viralt. Nu er hun fyret.

En kvindelig hundelufter har mistet sit job efter et optrin mellem hende og en sort mand i Central Park i New York. Det skriver flere amerikanske medier herunder The Guardian...