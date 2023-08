Generelt Hun elsker at hænge ud med vægtløfterne

Forfatter Katrine Marie Guldager kom i gang med sin træningsrutine for to år siden ved at give sig selv point for bare at møde op. Resten af familien løfter vægte i den lokale klub, hvor hun hænger ud for stemningens skyld

Forfatter Katrine Marie Guldager er en aktiv bruger af sit lokalområde. Foto: Rosaline Ben-Baruch Lange