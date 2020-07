Hun bruger 10.000 kr. om måneden på massage

Den clairvoyante ledelsesrådgiver Rikke Hertz får to timers massage hver uge, hvilket betyder, at hun bruger omkring 10.000 på det om måneden. Behandlingerne har løsnet både traumer og vægt på flere niveauer, derfor anser hun det som en investering

