Med nattens aftale forsøger man at få flere offentlige omsorgsansatte med end i regeringens grundmodel.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Nattens pensionsaftale bliver ikke "fuldt og helt dækkende" for alle, men udgør alligevel et "kvantespring" for lønmodtagerne. Det siger beskæftigelsesminister Peter Hummelga...