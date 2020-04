Eksklusivt for kunder

Interpol advarer om flere angreb med ransomware mod et i forvejen hårdt presset sundhedsvæsen.

Hospitaler og myndigheder, der er optaget af at bekæmpe coronakrisen, udsættes i denne tid for et stigende antal angreb fra cyberkriminelle.Det oplyser Interpol lørdag i en pressemeddelelse. Der er...