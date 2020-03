Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hospital i Nordsjælland gør klar til ekstra isolationspatienter ved at aflyse øvrige behandlinger i marts.

Nordsjællands Hospital Hillerød aflyser alle ikke-akutte operationer og behandlinger i resten marts.Det skyldes, at hospitalet forventer at bruge alle kræfter på at planlægge modtagelsen af "ekstra...