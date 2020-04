Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Garantifond i EU ventes at have "negative statsfinansielle konsekvenser" for Danmark, skriver ministerium.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har slået fast, at regeringen "ikke ønsker fælles gæld" i EU i forbindelse med hjælpepakker for corona. Men regeringen er alligevel parat til at stille garantier f...