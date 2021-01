En mand, der er dømt for at slå sin kone og søn ihjel, får 200.000 kroner i hjemrejsebonus fra Danmark.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En syrisk flygtning, der får over 200.000 kroner af den danske stat for at være rejst hjem til Syrien, er blevet idømt fængsel på livstid. Det er sket ved en kurdisk domstol ...