Aftale om hjemsendelsessamtaler skal repatriere over 1000 udlændinge, siger minister Mattias Tesfaye (S).

Årligt benytter typisk mellem 300 og 500 udlændinge sig af repatrieringsordningen, hvor den danske stat tilbyder en pose penge, for at de går med til at flytte til deres hjemland. ...