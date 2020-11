Har du arbejdet hjemmefra på grund af corona uden at justere befordringsfradraget, risikerer du et skattesmæk.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mange danskere er blevet nødt til at arbejde hjemmefra under coronapandemien. Derfor opfordrer Skattestyrelsen nu 700.000 danskere til at tjekke deres aktuelle forskudsopgøre...