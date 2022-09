Generelt Unik form for teambuilding: Her kan du skyde din kollega og køre ræs på ATV

I Event Park Danmark bliver man beskidt, måske forarget eller løsnet op. I hvert fald valfarter firmaer og netværksgrupper dertil for at få en helt anden oplevelse, end hvad et almindeligt konferencecenter kan byde på. Her er formålet at komme hinanden ved

Blandt aktiviteterne kan man skyde med bue og pil og ifølge Heidi Friis vise, at man er lige så god som stedets indehaver. Foto: Michael Drost-Hansen