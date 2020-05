Det er ikke længere et spørgsmål om, hvorfor man skal investere i bæredygtige aktier, men i stedet, om man har råd til at lade være

Coronakrisen er et gennembrud for de bæredygtige ESG-aktier. Her har der i år været markante merafkast at hente i forhold til aktiemarkedet generelt. Det gælder globalt. Og det gælder på danske akt...