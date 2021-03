Et pigtrådshegn er fjernet, og veje er genåbnet, men sikkerheden kan øges med kort varsel, siger myndigheder.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mere end to måneder efter et angreb på USA's Kongres i Washington D.C. den 6. januar er et pigtrådshegn rundt om Kongressens ydre område blevet fjernet. Samtidig er veje, som...