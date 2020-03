Eksklusivt for kunder

Den første hastelov for at afbøde coronakrise virker fra tirsdag. To yderligere lovforslag hastebehandles.

Tirsdag formiddag underskriver dronningen den omfattende hastelovgivning, der skal hjælpe til at bremse spredningen af coronavirusset.Dermed træder den officielt i kraft, efter at et enigt Folketin...