Sidste måned gav domstol i New York grønt lys til at udlevere den tidligere filminstruktør til Californien.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den voldtægtsdømte filmskaber Harvey Weinstein er blevet udleveret til Californien, hvor han skal stilles for retten for flere overgreb. Det oplyser en talsmand for fængselsm...