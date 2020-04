Han sælger værker i millionklassen – men mener selv, at 80 pct. af dem bør smides væk: “Jeg synes, jeg er en god kunstner, men jeg har bare ikke lavet gode værker”

Som outsider på en elitær, katolsk kostskole i Tyskland blev kunsten Christian Lemmerz’ overlevelsesstrategi. Men at dvæle ved de minder er den 61-årige tysk-danske kunstner ikke meget for. Og at tale om hans egne evner passer ham heller ikke. For han mener, at 80 pct. af alle hans kunstværker burde smides ud. Han ved godt, at han er en god kunstner, han laver bare ikke gode værker

Christian Lemmerz har øjensynligt mest af alt lyst til at le. Hans mund bliver så bred som hans ansigt. Øjnene klemt sammen. Kroppen svajer. Latteren slippes løs, den er godmodigt undvigende. Og bl...