En haj gik søndag morgen til angreb på en yngre mand nær byen Coffs Harbour. Hans liv stod ikke til at redde.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En yngre mand har søndag mistet livet i et hajangreb i vandet ud for stranden Emerald Beach nær byen Coffs Harbour nord for Sydney i Australien. Manden blev maltrakteret af h...