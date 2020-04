Eksklusivt for kunder

50 år efter opløsningen af The Beatles blev der i USA holdt auktion over memorabilia fra bandets storhedstid.

Paul McCartneys håndskrevne sangtekst til The Beatles-hittet "Hey Jude" er fredag blevet solgt for 910.000 dollar på en auktion i New York. Prisen, der svarer til godt 6,2 millioner kro...