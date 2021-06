Danmark er i modsatte halvdel af EM's største favoritter, men det lader EM-holdet sig ikke rive med af.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Spillerne på det danske fodboldlandshold har noteret sig, at Danmark er havnet i det, der på papiret er den mest gunstige halvdel i EM-knockoutfasen.Ikke desto mindre afviser de at have tænkt længe...