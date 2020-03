Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

På etårsdag for uroligheder i Paris trodser Gule Veste forbud mod forsamlinger, som skal stoppe coronavirus.

Politiet i Paris affyrer lørdag eftermiddag tåregas og støder sammen med demonstranter - De Gule Veste - som trodser et forbud mod store forsamlinger for at hindre spredning af coronavi...