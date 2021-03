Grundfos blev rystet i foråret 2020, men Bjerringbro-virksomheden gjorde comeback i efteråret, viser årsregnskabet

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Grundfos sluttede 2020 stærkt af, og den opadgående kurve er fortsat ind i 2021. Poul Due Jensen, adm. direktør for Bjerringbro-virksomheden, fortæller, at de første to måneder af 2019 er på niveau...