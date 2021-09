Rigsfællesskabet dækker over et dansk overherredømme, mener Grønlands udenrigsminister, Pele Broberg.

Grønlands minister for udenrigsanliggender, Pele Broberg, ser gerne ordet "rigsfællesskabet" afskaffet, fordi det ifølge ham er et skalkeskjul for et dansk overherredømme over Grønland....